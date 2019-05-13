İdris Cebeci (68) yönetimindeki motosikletle karşı yönden gelen Nevzat Z. (78) yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANE KALDIRILDILAR

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sezai Ocak(52) ağır yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İKİSİ DE KURTARILAMADI

Tedaviye alınan 2 yaralı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Sezai Ocak’ın Caferbey Mahallesi eski muhtarı olduğu, İdris Cebeci’nin ise Ocak ile aynı mahalleden oturdukları öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.







