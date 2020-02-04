Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.00 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre saat 20.55'te Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem İstanbul, Bursa ve İzmir’de de hissedildi

Depremin büyüklüğü daha sonra Kandilli tarafından 4.7 olarak revize edildi. AFAD ise depremi 4.8 olarak açıkladı. Deprem İstanbul başta olmak üzere İzmir, Bursa ve çevre illerden de hissedildi.

Valilik'ten açıklama

Valilik'ten yapılan açıklamada depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"04.02.2020 tarihinde saat 20:55 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DHA