Manisa'da Minnetler Mahallesi'nde oturan Nuray Ünal'a ait oğlağın rahatsızlanması üzerine olaya müdahale eden veteriner, kuduz vakasından şüphelendi.

5 KİŞİYE KUDUZ AŞISI YAPILDI

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin izlemeye aldığı hayvanın telef olması sonrası alınan örnekler, İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi. Tahlil sonucunda kuduz hastalığı tespit edilirken, hayvanla temas eden 5 kişiye İlçe Sağlık Müdürlüğü kontrolünde Demirci Devlet Hastanesi'nde kuduz aşısı yapıldı.

HAYVAN GİRİŞ ÇIKIŞLARI YASAKLANDI

Bunun üzerine, alınan kararla Minnetler Mahallesi karantinaya alınarak hayvan giriş ve çıkışları küçükbaş hayvanlarda 3 ay, büyükbaş hayvanlarda ise 6 ay yasaklandı.



