Öncü Sönmez, eski sevgilisi Miss Model Of Turkey 2015 birincisi Büşra Canbaz hakkında korunma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre, Öncü Sönmez ile Büşra Canbaz sevgili olduktan sonra birlikte yaşamaya başladı.

Hürriyet’in haberine göre; Canbaz’ın model olması, Sönmez’in ailesi tarafından hoş karşılanmadı. İş insanı, arabasını satarak sevgilisine iş kurdu.

Fakat Canbaz, çekimlere gitmeye devam etti ve en sonunda şirket iflas etti. Sönmez ise ilişkiyi bitirme kararı aldı. Ayrılığın ardından model, evsiz kaldığını ve kötü durumda olduğunu söyleyince üzüntü duyan iş insanı tekrar barıştı. En son çıkan tartışmada Canbaz, hamile kaldıktan kısa süre sonra bebeğini kaybetti.

ŞANTAJ VE TEHDİT

2015 Miss Model Of Turkey birincisi Büşra Canbaz’ın eski sevgilisi Öncü Sönmez’i tehdit edip şantajda bulunduğu iddia edildi. Belediyeden nikâh için gün alan Öncü Sönmez, evinden sürekli bir şeylerin çalınması üzerine evliliği erteledi ve ayrılma kararı aldı.

"AYRILIRSAN SENİ YAKARIM"

Belediyeden nikâh için gün alan Öncü Sönmez, evinden sürekli bir şeylerin çalınması üzerine evliliği erteledi ve ayrılma kararı aldı. Büşra Canbaz’ın, “Gidersen önce kendimi öldürürüm. Benden ayrılırsan seni yakarım, biz evleneceğiz. Bana 50 bin lira vermezse onu vurdurtacağım” gibi tehditlerde bulunduğu iddia edildi.

KORUMA TALEBİNDE BULUNDU

Sönmez, kendisini tehdit eden Büşra Canbaz’dan korunma talep etti. Mahkeme, Canbaz’ın eski sevgilisine iki ay süreyle yaklaşmamasına karar verdi.



