Dünya Manş Denizi'ndeki Rus gemisine Fransız donanması el koydu

Manş Denizi'ndeki Rus gemisine Fransız donanması el koydu

Dünya

Manş Denizi'ndeki Rus gemisine Fransız donanması el koydu

Manş Denizi'ni geçerek St. Petersburg kentine doğru giden Rus kargo gemisine Fransız donanması el koydu. Rusya'nın Paris Büyükelçiliği, Fransa'dan konuya ilişkin açıklama almaya çalıştığını savundu.

26 Şubat 2022, Cumartesi 14:14 Son Güncelleme:
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Fransa Donanması, Manş Denizi’nde St. Petersburg limanına gitmekte olan bir Rus kargo gemisini durdurdu. Fransız yetkililerin BBC’ye verdiği bilgiye göre donanma, yeni AB yaptırımları nedeniyle böylesi bir müdahale yaptı.

Bir yetkili “127 metre uzunluğundaki Baltic Leader adlı otomobil taşıyan gemi dün gece durdurulduktan sonra Fransa’nın kuzeyindeki Boulogne-Sur-Mer limanına götürüldü” dedi ve ekledi: Fransa Denizcilik Bölgesi'nden Kaptan Veronique Magnin, St. Petersburg'a gitmekte olan arabaları taşıyan kargo gemisinin "yaptırımların hedef aldığı Ruslarla bağlantılı olduğundan şiddetle şüphelenildiğini" söyledi.

“Bu Fransız hükümetinin emriyle yapıldı. Geminin AB’nin Yaptırım listesinde yer alan bir şirkete ait olduğundan şüpheleniliyor. Rus Haber ajansı RIA da Fransa’daki Rus büyükelçiliğinin Fransız yetkililerden açıklama talep ettiğini aktardı.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre 22 yıl önce inşa edilmiş bir Kargo Gemisi olan 'Baltık Lideri'nin 6 Mart'ta St. Petersburg'a ulaşması bekleniyordu


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