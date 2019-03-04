Mansur Ark: O videodan sonra 9 bin takipçi geldi

İşte Mansur Ark’ın açıklamalarından satır başları…

"Ben İstanbul’da yaşamıyorum bu yüzden Cem Yılmaz ve oğlu Kemal ile hiç denk gelemedik. Ama o dönemde Cem Yılmaz’la konuşup mesajlaştık.

Ben Cem’in böyle bir video paylaştığını bilmiyordum. Bodrum’daydım, otomobil kullanıyordum telefonum da koltuğun üzerindeydi. Mesajlar gelmeye başladı telefonuma, sürekli bildirim geliyordu.

'HERALDE BİRİSİ MANSUR ARK ÖLDÜ' DİYE BİR ŞEY PAYLAŞTI

Otomobil sürdüğüm için de bakmadım telefona, dedim 'herhalde birisi yine Mansur Ark öldü’ diye bir şey paylaştı millet de takibe başladı.

Otomobili durdurdum baktım, videoyu görünce çok hoşuma gitti. Keyif verici bir durum benim için. Başka videolar ve mesajlarda geldi, sevindirdi bu durum beni... Yaklaşık 9 bin civarı takipçi geldi.

Sonuçta bu benim planladığım bir durum değil, insanların beni dinlemesi, hoşuma gidiyor. Ben hep işimle gündemde olmak istiyorum, bu yüzdende çok görünmüyorum ekranlarda. Çünkü benim malzemem şarkıdır."