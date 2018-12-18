CHP Parti Meclisi'nde Mansur Yavaş'ın adaylığına ilişkin kapalı oylama kararı alındı.

CHP Parti Meclisi'nde kapalı oylamadan salt çoğunluğun kabul oyunu alan Mansur Yavaş, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

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MANSUR YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA:

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş Twitter hesabından, "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni, seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun. Allah’ın izni, halkımızın takdiriyle Cumhuriyetimizin kalbi Güzel Ankara’ya hizmetkar olmaya talibim. Parti ayrımı yapmaksızın tüm Ankaralılara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.





İŞTE CHP ADAYLARININ TAM LİSTESİ

Adana Büyükşehir Zeydan Karalar

Adana Çukurova Soner Çetin Mevcut Başkan

Adıyaman Merkez Yaylakonak Abuzer Aydın CHP Belediyesi

Ağrı Merkez Ahmet Meriç

Ankara Mamak Adnan Demirci

Ankara Büyükşehir Mansur Yavaş

Ankara Polatlı Sami Çay

Antalya Muratpaşa Ümit Uysal Mevcut Başkan

Antalya İbradı Serkan Küçükkuru Mevcut Başkan

Antalya Konyaaltı Semih Esen CHP Belediyesi

Antalya Döşemealtı Turgay Genç Mevcut Başkan

Antalya Aksu İsa Yıldırım

Antalya Finike Mustafa Geyikçi

Antalya Büyükşehir Muhittin Böcek

Aydın Kuşadası Ömer Günel CHP Belediyesi

Aydın Didim Ahmet Deniz Atabay Mevcut Başkan

Aydın Söke Levent Tuncel CHP Belediyesi

Aydın Efeler Mehmet Fatih Atay CHP Belediyesi

Bartın Ulus Çetin Selçuk Arslan

Batman Gercüş Kayapınar Osman Önel

Bitlis Tatvan Nazım Göçmen

Bolu Mudurnu Taşkesti Mustafa Acar

Bolu Merkez Tanju Özcan

Burdur Ağlasun Fevzi Kasap

Çanakkale Eceabat Metin Övün

Çanakkale Bozcaada Hakan Can Yılmaz Mevcut Başkan

Çorum Mecitözü Veli Aylar CHP Belediyesi

Diyarbakır Çınar Muharrem Öztürk

Diyarbakır Ergani Vedat Çetin

Diyarbakır Hani Emre Barç

Diyarbakır Çermik Abdülkadir Akdağ

Diyarbakır Silvan Gülistan Baysal

Diyarbakır Hazro Abdullah Kaplama

Edirne Uzunköprü Kırcasalih Hüseyin Tütüncü CHP Belediyesi

Erzincan Kemaliye Soner Coşkun

Erzincan Otlukbeli Haci Yeşildağ

Erzurum Yakutiye Cemal Koçak

Hakkari Çukurca Abubekir Aksaç

Hakkari Şemdinli Mirpenç Uysal

Isparta Eğirdir Mehmet Kaş

Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar Enver Tunç

İstanbul Büyükşehir Ekrem İmamoğlu

İstanbul Beylikdüzü Mehmet Murat Çalık CHP Belediyesi

Karaman Kazımkarabekir Sami Evren

Kastamonu Pınarbaşı Mete Yılmaz

Kastamonu Çatalzeytin Mahir Muhlis Acar

Kırıkkale Balışeyh Hasan Erdal

Kırklareli Lüleburgaz Murat Gerenli Mevcut Başkan

Kocaeli İzmit Fatma Kaplan Hürriyet

Konya Akşehir Eyüp Oyan

Konya Hüyük Ali Büyükdoğan

Konya Yunak Muammer Diri

Muş Bulanık Yoncalı İsmail Gündüz

Nevşehir Merkez Uçhisar Bünyamin Şabab

Niğde Merkez Rasim Yılmaz

Ordu Kumru Osman Cayak

Ordu Gülyalı Ulaş Tepe

Rize Hemşin Şakir Bozak

Sivas Merkez Ali Akyıldız

Tekirdağ Saray Özgen Erkiş CHP Belediyesi

Tokat Almus Görümlü/Akarçay Ali Güneş CHP Belediyesi

Tokat Niksar Yazıcık Tuncer Uzunoğlu Mevcut Başkan

Tunceli Pertek Ruhan Alan

Yalova Termal Selçuk Can Uslu

Yozgat Boğazlıyan Yenipazar Halil İbrahim Alpaslan

Zonguldak Kilimli Muslu Sabahattin Adıyaman Mevcut Başkan

Zonguldak Devrek Çetin Bozkurt