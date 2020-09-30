Siyaset Mansur Yavaş'tan, Meral Akşener'e hayırlı olsun ziyareti

Mansur Yavaş'tan, Meral Akşener'e hayırlı olsun ziyareti

Siyaset

Mansur Yavaş'tan, Meral Akşener'e hayırlı olsun ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'de yeniden Genel Başkanı seçilen Meral Akşener'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

30 Eylül 2020, Çarşamba 14:50 Son Güncelleme:
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyarette, Akşener'e Genel Sekreter Uğur Poyraz ve Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun eşlik etti. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.


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