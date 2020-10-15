Yemek Protein deposu: Mantar böreği tarifi

Protein deposu: Mantar böreği tarifi

Yemek

Protein deposu: Mantar böreği tarifi

Tadını çok seveceğiniz tam bir protein deposu olan mantar böreği tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdikleriniz hazırlamak için mantar böreği tarifi arıyor ya da mantar böreği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Mantar böreği yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

15 Ekim 2020, Perşembe 10:52 Son Güncelleme:
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Hem pratik hem de lezzetli bir börek tarifi arıyorsanız mantar böreği tarifi tam size göre. Sevdikleriniz hazırlamak için mantar böreği tarifi arıyor ya da mantar böreği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Mantar böreği yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Mantar böreği tarifi

Mantar böreği malzemeleri

  • 2 adet hazır yufka
  • 1 kahve fincanı zeytinyağı

İç harcı için

  • 500 gram kültür mantarı
  • 2 adet kırmızı biber
  • 1 demet taze soğan
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 kahve fincanı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Mantar böreği yapılışı

Öncelikle böreğin iç harcını hazırlayın. Mantarları, taze soğanları ve kırmızı biberleri doğrayıp yıkayın. Geniş bir tavayı orta ateşte kızdırın ve zeytinyağı koyun. Kızgın yağda taze soğanları karıştırarak öldürün ve mantarlar ile kırmızı biberleri ekleyin. Tüm malzemeyi soteleyin. Tuzu, karabiberi ve kıyılmış maydanozları katın. Ardından böreği hazırlayabilirsiniz. Hazır yufkaları rulo yapın ve tam ortadan ikiye kesin. Yarı daire şeklindeki yarım yufkayı düz bir zemine koyun. Dairenin kısa bir kısmını kaldırıp diğer kısmın üstüne katlayın. Ortasına mantarlı harçtan koyun ve dikdörtgen olacak biçimde katlayın. Aynı işlemleri diğer yarı yufkalar için de yapın. Hazırladığınız börekleri ocak üstü kısık ateşte kızdırılmış ve yağlanmış tavada alt üst ederek kızartın.

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