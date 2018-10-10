Mantar toplamak isterken canından oldu

Denizli’nin Çameli ilçesinde mantar toplamak için kayalıklara çıkan adam dengesini kaybederek metrelerce yüksekten aşağı düşüp hayatını kaybetti

10 Ekim 2018, Çarşamba 16:34 Son Güncelleme: 10 Ekim 2018, Çarşamba 16:45
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Çameli ilçesi Karafilli mevkisinde mantar toplamak için kayalıklara tırmanan Ömer Sönmez (62) dengesini kaybederek metrelerce yüksekten aşağı düştü. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekibi geldi. Olay yerine gelen ekipler Sönmez’in öldüğünü belirledi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

İHA

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