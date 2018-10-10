Mantar toplamak isterken canından oldu

Çameli ilçesi Karafilli mevkisinde mantar toplamak için kayalıklara tırmanan Ömer Sönmez (62) dengesini kaybederek metrelerce yüksekten aşağı düştü. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekibi geldi. Olay yerine gelen ekipler Sönmez’in öldüğünü belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İHA