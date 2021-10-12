Türkiye Mantardan zehirlenen çift hastanelik oldu

Mantardan zehirlenen çift hastanelik oldu

Türkiye

Mantardan zehirlenen çift hastanelik oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen Hakkı Ünlü (47) ile eşi Şevkiye Ünlü (45), İstanbul ve Ankara'daki hastanelerde tedaviye alındı.

12 Ekim 2021, Salı 19:10 Son Güncelleme:
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İlçeye bağlı Danışmentli köyünde yaşayan Hakkı ve eşi Şevkiye Ünlü, iddiaya göre, ormandan topladıkları mantarları pişirip, yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Komşuların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Ünlü çiftini ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hayati tehlikeleri bulunan çift, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İstanbul ve Ankara'daki hastanelere sevk edildi. Çiftin karaciğer ve böbreklerinin zarar gördüğü öğrenildi. 

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak) (DHA)

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