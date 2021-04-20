Yemek Mantarlı omlet tarifi

Mantarlı omlet tarifi

Yemek

Mantarlı omlet tarifi

Sahur sofralarınızın baş tacı omleti mantarla taçlandırmaya ne dersiniz? İşte damak tadınızı şenlendirecek mantarlı omlet tarifimiz...

20 Nisan 2021, Salı 14:13 Son Güncelleme:
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2 adet yeşil biberi 1 tatlı kaşığı zeytinyağıyla yumuşatın. Üzerine 4-5 tane kültür mantarı ekleyin. Mantarlar suyunu çekince üzerine 1 yemek kaşığı lor peyniri ile çırpılmış yumurta ilave edip pişirin. Servis tabağına alınca yanına 1 tane domates, 1 tane salatalık, bir avuç semizotu, tere, taze nane, 2 tane bütün ceviz ekleyin. Yanında 1 bardak tuzsuz ayran, 2 dilim tam buğday ekmeği tüketin. Üzerine de 1 bardak rezene çayı içebilirsiniz. Ertesi günü çok rahat oruç tuttuğunuzu fark edeceksiniz.



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