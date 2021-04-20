Mantarlı omlet tarifi

2 adet yeşil biberi 1 tatlı kaşığı zeytinyağıyla yumuşatın. Üzerine 4-5 tane kültür mantarı ekleyin. Mantarlar suyunu çekince üzerine 1 yemek kaşığı lor peyniri ile çırpılmış yumurta ilave edip pişirin. Servis tabağına alınca yanına 1 tane domates, 1 tane salatalık, bir avuç semizotu, tere, taze nane, 2 tane bütün ceviz ekleyin. Yanında 1 bardak tuzsuz ayran, 2 dilim tam buğday ekmeği tüketin. Üzerine de 1 bardak rezene çayı içebilirsiniz. Ertesi günü çok rahat oruç tuttuğunuzu fark edeceksiniz.









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