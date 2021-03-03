Gelinim Mutfakta lezzetlerinden: Mantarlı pilav tarifi

Et yemeklerinin vazgeçilmezi olan mantarlı pilav tarifi evde yapılabilen en kolay lezzetlerden. Etin yanına pilav tarifi arayanlar mantarlı pilav nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz mantarlı pilav tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

MANTARLI PİLAV TARİFİ

Mantarlı pilav malzemeleri

2 su bardağı pirinç

4 su bardağı tavuk suyu veya et suyu

2 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

Garnitür için:

2 su bardağı kültür mantarı

2 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

4 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

Mantarlı pilav yapılışı

Pirinci ılık tuzlu suda 20 dakika bekletip, süzün. Bir tencerede tavuk suyunu içine tuzunu katarak, kaynatın.

Ayrı bir tencerede tereyağını eritip, pirinci ekleyin ve tahta kaşıkla hafifçe karıştırarak, pirinci kavurun. Kaynayan tavuk suyundan ekleyip, tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte üzeri göz göz oluncaya dek pişirin. Ayrı bir tavada küp küp doğradığınız kuru soğanı ve sarımsakları zeytinyağında kavurun. Mantarları 5 dakika tavayı sallayarak kavurmaya devam edin. Tuzunu ekleyip, ateşten alın. Pilavla mantarları birleştirin.



