Matild Manukyan'ın dev mirasının tek sahibi oğlu Kerope Çilingir 80 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da yaşayan Kerope Çilingir, önceki akşam saatlerinde rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. İç kanama geçirdiği belirlenen Çilingir acilen ameliyata alındı. Ancak Çilingir doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası, Kerope Çilingir ile kızı Dora Çilingir'i mahkemelik yapmıştı. Kerope Çilingir'in kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Çilingir ile yaptığı evliliğe karşı çıkan Dora Çilingir (50), evliliğin iptalini istemiş, babasına vasi ataması için de dava açmıştı. Kerope Çilingir 2 yıl önce kaldığı otel odasında bilinci kapalı bulunarak özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Mesane tümörü, hipernatremi ve depresyon tanılarıyla yatarak tedavi görmeye başlayan Kerope Çilingir, annesinin mirası nedeniyle mafya tarafından tehdit ediliyordu.

Çilingir güvenli olduğu gerekçesiyle yaşamını hastane odasında geçiriyordu.

Matild Manukyan 2001'de hayatını kaybettiğinde arkasında tek mirasçısı olarak Amerika'da yaşayan oğlu Kerope Çilingir'i bıraktı. Annesinden binlerce taşınmaz ve 220 ticari taksi plakası kalan Kerope Çilingir, genelev işletmelerini kapattı. Çilingir'i, bu sektörden çıkması ve milyonlarca liralık mirasa sahip olması kötü niyetli kişilerin hedefi haline getirdi. Annesinden kalan sayısını bilmediği taşınmazlar bir takım kişilerce işgal edildi.

Sabah