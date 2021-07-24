Türkiye Manzara değişmedi! Maske ve mesafe kuralı hiçe sayıldı

Manzara değişmedi! Maske ve mesafe kuralı hiçe sayıldı

Türkiye

Manzara değişmedi! Maske ve mesafe kuralı hiçe sayıldı

Kurban Bayramı'nın son gününde gece saatlerinde İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 01:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da kalanların tercih ettiği yerlerden biri de Taksim ve İstiklal Caddesi oldu.

Bayramın son gününde vatandaşlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Meydan ve caddede dolaşan bazı kişilerin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Ozan URAL-Buğra AKAY/İstanbul (DHA)

İlgili Haberler
İstanbul'da utandıran görüntü! Piknikçilerden geriye çöp yığınları kaldı


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Bir önerim var
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kıbrıslı Türk kimliği
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Şirin Sever
Biz 'Ped' tartışırken millet uzaya çıktı!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Kurtuluş umudu 2022 ötesine sarktı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
64 kilometrelik aroma yolu
Murat Gülderen
Banu Şen
Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü Aydın
Banu Şen
Erkut Can
Üçüncü doz çeşitlemesi
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 18 yaşındaki genç serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu