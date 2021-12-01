Manzara sözleri! 2021 gündüz ve gece manzarası için sözler

Gündüz ve gece, görmesini bilenler için bin bir türlü manzara saklar içinde. Bir kartpostal, bir fotoğraf karesi gibi insan cebinde saklamak ister gördüğü manzarayı. Kimileri dünyaları dolaşır en güzel manzarayı görmek için kimileri ise baktığı her yerde bir manzara görür. Ve gözlerin gördüğü, manzara sözleri olarak dillerden dökülür…

2021 GÜNDÜZ VE GECE MANZARASI İÇİN SÖZLER

Eğer insan doğadan koparak yaşarsa stres, bunalım gibi çağın hastalıklarına daha çok yakalanır. Doğa ile iç içe yaşayan biri rahat ve huzurlu olur.

Manzaraya dalar gideriz bir gün, Kadıköy’den Marmara’ya açılan bir bankta.

Ben ne deniz manzaralı bir ev ne gün batımını gören bir zirve manzarası istiyorum, ben sadece senin manzaranı istiyorum birtanem.

Biraz Pazar, biraz uzak şehir manzarası, biraz sessizlik, biraz da çay Allah’ım!

Orman manzarası yeşildir insanı rahatlatır, ferahlatır, deniz manzarası mavidir insanı umutlandırır, neşelendirir, gece manzarası siyahtır insanı hüzünlendirir, sessizleştirir.

Doğduğumuz andan ölene kadar hayatımız sürekli bir yolculuktur. Manzara değişir, insanlar değişir, ihtiyaçlar değişir, ama tren hep ileri gider. Hayat bir trendir. Tren istasyonu değil.

Çoğu insanın hayalinde vardır deniz manzaralı bir ev almak veya deniz manzaralı bir evde oturmak.

Benim manzaram hep senin yüzün olurdu, ama nedense hep sen kendini seyrederdin.

Eğer iyi bir manzara yakalamışsan zamanın hızlı akması konusunda zamanla hiç anlaşamayacaksınız.

Eğer bir gün doğada yürümek istersen, sen yürüdükçe doğada seninle birlikte yürüyecektir.

İnsanı gördüklerinden ibaret sayma, göremediklerinde ara. İçidir hakikatin resmi, dışı sadece bir manzara.

Tabiat huzura açılan gizli bir kapıdır açmasını bilene, her yer bir manzaradır bakmasını bilene.

Herkesin manzarası farklıdır; kimisi yağmur yağarken camdan bakmayı sever, kimisi güneş batarken deniz kenarında olmayı.

Bir gün batımı manzarasında buldum seni ve öyle çok sevdim ki seni, artık sen benim tek manzaram oldun.

Evin penceresinden bakan ile zirveden bakanın manzarası bir olmaz.

Güzel bir manzara yalnızlığın en iyi ilacıdır.

Bir sen eksiktin ay ışığı! Gümüş bir tüy dikmek için manzaraya.

Eğer sen doğaya zarar vermezsen doğa sana asla zarar vermez.

MANZARA SÖZLERİ

Eğer güzel bir manzara görürsen ve hareket halindeysen dur ve izle, çünkü o manzara yıllar sonra senin anın olarak mazinde yer alacaktır.

Yeni manzaralar aramak yerine yeni gözler geliştirin.

Canın çok sıkılırsa atla arabana bırak kendini doğanı kucağına, manzaran yeşil olduktan sonra kalmaz hiçbir hüznün, tasan.

İnsanoğlu aslında bilmeden huzuruna zarar veriyor, tabiat bize huzur verirken biz ise ona huzurun karşılığında zarar veriyoruz.

Unutma, yokuş aşağı inmek kolaydır ama manzara tepeden seyredilir.

Bakılan manzara üzerinde bulunulan tepeye bağlıdır

Sen benim manzaram ol, varsın dört duvar arasında kalayım, güneş yüzü görmeyeyim.

Gittiğimiz yol yol değil ama. Ne yapalım manzarası hoşumuza gidiyor.

Manzaraya talipsen yokuşunda yorulmayı göze alacaksın.

Bir gün çay içelim seninle, çaylar benden manzara senden olsun.

Sana olan sevgim kar beyazı kadar temiz ve zariftir.

Gözlerin, gözlerimin gördüğü en güzel manzaradır.

Üzülme! Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür.

Kış, bir yıldan diğerine köprü kuran mevsimdir.

Serinlik her zaman insana sevmesini öğretir.

Bir ölüm vefalı, bir de sonbahar.

Bir tatlı söz kışın üç ayını da ısıtabilir. Güzel konuş emi.

Her sonbahar bir gözyaşı ile başlar.

Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç.

Ve bir sonbahar daha geçiyor ömrümüzden.

Fani ömür biter, bir uzun sonbahar olur.

Sonbahar yılın son sevgi dolu gülümsemesidir.

En delikanlı mevsimdir kış. Yüzüne yüzüne vurur yalnızlığını.

Sonbaharda gelen rüzgarlar sevgiyi bize getirir.

Sev ama mevsimlik olmasın! Yazın açıp, kışın solmasın.

Kış mademki geldin sana bir çift sözüm var. Adamı hasta etme!