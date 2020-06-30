Mapfre’ye çevre konusunda iki sertifika

MAPFRE Sigorta ayrıca global çevre yaklaşımı kapsamında başvurduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasını da alarak globalde faaliyet gösterdiği toplam 45 ülke içerisinde ISO 14001 sertifikasını alan 9’uncu ülke oldu.

Yüzde 24 enerji tasarrufu sağladı

Yeşil Ofis uygulamaları kapsamında sürekli olarak farkındalık çalışmaları gerçekleştiren MAPFRE Sigorta, ofis içinde kâğıt, elektrik, ısı ve su tasarrufuna yönelik projeler geliştirerek yüzde 24 oranında enerji tasarrufu sağladı. Çalışanlarını atık oluşmaması için daha az tüketime yönlendiren ve geri dönüşüm eğitimleri veren MAPFRE Sigorta, ofis içerisindeki pek çok alanda tasarruf konusunda iletişim çalışmaları yerleştirdi. MAPFRE Sigorta Yeşil Ofis Hareketi çerçevesinde farkındalık oluşturmak için hayata geçirdiği projeler kapsamında ise yüzde 15 enerji tasarrufu sağladı.

Sertifikalarla ile ilgili değerlendirmede bulunan Kurumsal İletişim Müdürü Pınar Gökgöl Gümüş, faaliyetlerini büyük bir sorumluluk ve titizlikle sürdürülebilir çevre politikaları izleyerek gerçekleştirdiklerini söyledi. Gümüş, “İklim değişikliği yönetimi, enerji tasarrufu, çevrenin korunması gibi konularda çalışmalarımızı sürdürüyor, şirketimizde çevresel sürdürülebilirliğe uygun bir kültür oluşturuyoruz. Genel Müdürlük ofisimiz zaten Leed Gold sertifikasına sahipti, bununla yetinmeyip WWF’in ofislerde tasarruf ve iyileştirmeye odaklanan Yeşil Ofis programına da dâhil olduk. Bu doğrultuda ofis içinde kâğıt, su, elektrik sarfiyatını azaltacak çok sayıda aksiyon geliştirdik. Plastik su şişelerini hayatımızdan tamamen çıkardık, geri dönüşümü, doğru klima kullanımını teşvik eden çok çeşitli iletişim kampanyaları yürüttük. Sadece ofiste değil evde de uygulanabilecek önerilerle çalışma arkadaşlarımızda ve diğer paydaşlarımızda önemli bir farkındalık yarattık” dedi.



