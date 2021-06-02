Atv ekranlarına hikayesi ve oyuncu kadrosuyla damga vuran Maraşlı dizisinden hayranlarını üzen haber geldi. Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı Maraşlı dizisinin final tarihi belli oldu.

26 bölüme uzatılan dizinin son yayın tarihi 12 Temmuz olacak.

Ferzan Özpetek'in Cahil Periler dizisinde rol alacak olan Burak Deniz'in gidiş tarihi Maraşlı'nın çekim takvimine göre belirlenecek.







