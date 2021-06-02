Magazin Maraşlı dizisinin final tarihi belli oldu!

Maraşlı dizisinin final tarihi belli oldu!

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Maraşlı dizisinin final tarihi belli oldu!

Atv ekranlarına hikayesi ve oyuncu kadrosuyla damga vuran Maraşlı dizisinden hayranlarını üzen haber geldi. Sevilen dizinin final tarihi belli oldu. İşte detaylar...

02 Haziran 2021, Çarşamba 14:32 Son Güncelleme:
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Atv ekranlarına hikayesi ve oyuncu kadrosuyla damga vuran Maraşlı dizisinden hayranlarını üzen haber geldi. Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı Maraşlı dizisinin final tarihi belli oldu. 

26 bölüme uzatılan dizinin son yayın tarihi 12 Temmuz olacak.

Ferzan Özpetek'in Cahil Periler dizisinde rol alacak olan Burak Deniz'in gidiş tarihi Maraşlı'nın çekim takvimine göre belirlenecek.


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