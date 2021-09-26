Mardin Artuklu Üniversitesi 13 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mardin Artuklu Üniversitesi 13 öğretim üyesi alımı yapacak. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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