Türkiye Mardin Artuklu Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Mardin Artuklu Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü 20 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı.

20 Temmuz 2021, Salı 16:58 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

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