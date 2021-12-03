Türkiye Mardin Valiliği'nden vatandaşlara uyarı

Mardin Valiliği'nden vatandaşlara uyarı

Türkiye

Mardin Valiliği'nden vatandaşlara uyarı

Mardin Valiliği, Vali Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, kaymakamlar ve özel kalemin ismini kullanarak, dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

03 Aralık 2021, Cuma 22:46 Son Güncelleme:
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Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı kişilerin Vali Demirtaş başta olmak üzere olmak üzere milletvekilleri, vali yardımcıları, kaymakamlar ve özel kalem müdürü adına aradığını söyleyerek çeşitli gerekçelerle Valilik adına bağış ve yardım kampanyası adı altında para yardımı talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Valiliğinin veya herhangi bir kamu kurumunun; iş adamlarından ve hayırseverlerden telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yönteminin kesinlikle bulunmadığı vurgulandı.

Kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemlerle "yardım" adı altında para toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerektiği belirten açıklamada, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşların Valilik Özel Kalemi veya 112 Acil hattına ihbarda bulunmasının önemine dikkat çekildi.

İHA

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