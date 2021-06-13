Türkiye Mardin’de kahreden olay! Büşra ve Suzan öğretmenler ölüme böyle yürüdü…

Mardin’de kahreden olay! Büşra ve Suzan öğretmenler ölüme böyle yürüdü…

Türkiye

Mardin’de kahreden olay! Büşra ve Suzan öğretmenler ölüme böyle yürüdü…

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçtikleri sırada hafif ticari aracın çarpmasıyla öğretmenler Büşra Yıldız (27) ve Suzan Basın'ın (28) yaşamlarını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

13 Haziran 2021, Pazar 10:17 Son Güncelleme:
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Kaza, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Oğuzhan İlkokulu'nda görevli öğretmenler Büşra Yıldız ve Suzan Basın'a, Mardin Yolu Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yıldız ve Basın, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.


Yaralı Büşra Yıldız ile Suzan Basın, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan öğretmenler Büşra Yıldız ile Suzan Basın, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamlarını yitirdi. Hastanede yapılacak otopsinin ardından Suzan Basın, Nusaybin ilçesinde, Büşra Yıldız ise Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde toprağa verilecek.

Öğretmenler Büşra Yıldız ve Suzan Basın'ın öldüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yıldız ve Basın, yaya şeridinden yolunu karşına geçmeye çalıştıkları sırada hızlı gelen hafif ticari aracın çarptığı anlar yer aldı.

Selim KAYA/ DHA

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