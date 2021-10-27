Türkiye Mardin’de korkunç olay! Çobanlar buldu! 16 haftalık

Mardin’de korkunç olay! Çobanlar buldu! 16 haftalık

Türkiye

Mardin’de korkunç olay! Çobanlar buldu! 16 haftalık

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çobanlar mısır tarlasında, 16 haftalık cenin buldu.

27 Ekim 2021, Çarşamba 17:05 Son Güncelleme:
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Mardin’in Mazıdağı ilçesi kırsalında bir mısır tarlasında, çobanlar tarafından 16 haftalık olduğu değerlendirilen bir cenin bulundu.


Mazıdağı ilçesi kırsal Evciler Mahallesi’ndeki bir mısır tarlasında bugün öğle saatlerinde çobanlar tarafından cenin bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan sağlık ekipleri, 16 haftalık olduğu değerlendirilen cenini ambulansla Mardin Devlet Hastanesi’ne götürdü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çobanlar ve çevredekiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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