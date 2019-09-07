Mardin'den acı haber! 1 polis şehit oldu...

Mardin'den acı haber! 1 polis şehit oldu... Mardin'in Ömerli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı.