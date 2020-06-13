Margarin sevmeyenler için: Margarinsiz kurabiye tarifi

Evde yapabileceğiniz lezzetli margarinsiz kurabiye tarifi, pratik bir tariftir. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için margarinsiz kurabiye tarifi arıyor ya da margarinsiz kurabiye nasıl yapılır merak ediyorsanız "Margarinsiz kurabiye tarifi, margarinsiz kurabiye nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Margarinsiz kurabiye tarifi

Margarinsiz kurabiye malzemeleri

1 su bardağı sıvı yağ

2 paket vanilya

1 su bardağı pudra şekeri

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

Üzeri için:

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Margarinsiz kurabiye yapılışı

Geniş bir karıştırma kabına sıvı yağı koyun. Üzerine vanilya, pudra şekerini ilave ederek iyice karıştırın. Ardından bu karışımın içerisine azar azar un ilave ederek yoğurmaya başlayın. Güzelce yoğururken ele yapışma durumu olursa elinizi hafifçe yağlayarak yoğurma işlemine devam edin. Hamurunuz toparladığında elinizi yağlayın. Cevizden biraz büyük toplar koparın ve güzelce yuvarlayın. Pişirme kağıdı serili bir fırın tepsisinin üzerine kurabiyelerinizi dizin. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kontrollü bir biçimde 12-15 dakika arası üzeri hafif kızarıp renk değiştirene kadar pişirin. Çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra üzerine pudra şekeri serperek servis edin.



