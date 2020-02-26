Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktı

Rus tenisçi Maria Sharapova, Vanity Fair'de yayınlanan bir yazısıyla tenisi bıraktığını açıkladı. "Tenis, Elveda diyorum" başlıklı yazısıyla kortlara veda eden Sharapova, tenise 4 yaşında başladı.

2000 yılında 13 yaşındayken ilk kez Eddie Herr Uluslararası Genç Tenis Şampiyonasını kazandı.

2005 yılına kadar birçok büyük turnuvayı kazana kazana giden Sharapova, Eylül 2005'te kadınlarda dünya 1 numarası oldu. 6 hafta boyunca bu unvanı korudu. Sakatlıklardan ötürü unvanını kısa sürede kaybetse de 2007 yılında yeniden dünya 1 numarası oldu.

Özellikle omzundan yaşadığı sakatlıklar onu bir hayli zorlasa da asla vazgeçmedi ve her döndüğünde yeniden zirveye oturdu.

3. kez omzundan sakatlandığında yıl 2013'tü. Kariyeri düşüşe geçen Sharapova, 2016 yılında birçok defa sakatlandı ve yasaklı madde kullanımından ceza aldı.

Cezanın ardından kortlara dönen Rus tenisçi, 2019 yılında kariyerinde 800. maçına çıktı.

Son olarak 2020'de Melbourne'deki Avustralya Açık'ta mücadele eden efsane sporcu, 26 Şubat günü Vekic'e yenildi ve bu, kariyerinin son maçı oldu.