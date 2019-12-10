Marie Fredriksson hayatını kaybetti

İsveçli pop şarkıcısı, söz yazarı, piyanist ve ressam Marie Fredriksson 61 yaşında hayata gözlerini yumdu. İsveçli pop grubu Roxette'in solisti de olan Marie Fredriksson'un bir süredir tedavi gördüğü biliniyordu.

75 milyon satış rakamına ulaştı

Marie Fredriksson, İsveçli pop şarkıcısı Per Gessle ile 1986 yılında Roxette grubunu kurdu. Roxette albümleri dünya çağında 75 milyon satış rakamına ulaştı.

Roxette son olarak 2015 yılında Norveç'te konser vermişti.



