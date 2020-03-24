Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden corona virüs salgını, şu sıralar aklımıza market poşetlerinden de bulaşır mı sorusunu getiriyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof Dr Bahadır Ceylan yanıtladı.

Market alışverişinde corona virüse karşı nasıl önlem alınmalı?

Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Ceylan, corona virüsün market poşetlerinden de bulaşabileceğini ve bunun için tedbirler alınması gerektiğini vurgulayıp sözlerine devam etti "Market çalışanı infekteyse hem poşeti hemde içindeki ürünleri kontamine edecektir. Bu nedenle poşetlerin atılması ve ürünlerin dışının mümkünse alkollü bir dezenfektanla silinmesi önerilebilir" dedi.

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