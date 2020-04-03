Market alışverişinde corona virüsten korunmanın yolları

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs ile ilgili kayıplar vermeye devam ediyoruz. "Evde Kal" çağrısıyla evlerimizde karantinada olduğumuz şu günlerde çoğu insan market alışverişi dışında mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyor. Peki market alışverişlerinde corona virüsten nasıl korunmalıyız?

İşte market alışverişinde corona virüsten korunmak için yapmanız gerekenler:

Mümkünse eve servis imkanlarını tercih edin.

Yaşlılar ve hastalar, kapılarına görevlilere poşetleri bırakmasını veya biraz geride durmalarını belirten notlar asıp temastan uzak durmalı.

Markette, iki metre mesafe korunmalı.

Marketten alınan ürünler, balkon, pencere önü gibi açık havada 3 saat bekletilmeli.

Sıcak sipariş verin

Ya da plastik, cam, metal gibi ambalajlar çamaşır suyuyla silinmeli.

Dışarıdan gelen ürünlere her dokunulduğunda eller yıkanmalı.

Dışarıdan hazır gıda sipariş edilirken soğuk değil, sıcak olmasına dikkat edilmeli.

Önemli not: Herhangi bir ürünün ambalajı üzerinde corona virüs varsa, virüs elinize bulaşsa bile el ağza, burna ya da gözün içindeki yumuşak dokuya değmediği sürece vücudunuza yayılamaz.

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