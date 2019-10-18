GÜLTEN UĞURLU

Bunun kaçınılmaz olduğu sektörlerden birisi de perakende. Artık sadece fiziki mağazalar ya da online perakendecilik yok. Süreç, hem online hem de fiziki mağazacılığın birlikte hareket edeceği çoklu kanal (omni-channel) şeklinde hizmete doğru evriliyor.

Bunun en güzel örneklerinden birine ise e-ticaret platformu Hepsiburada ile organize perakende sektörü markası CarrefourSA imza attı. İstanbul’da dün yeni işbirliğinin açıklandığı toplantıda konuşan Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, “Hepsiburada aplikasyonuna girip Hepsiexpress’e bastığınızda size en yakın CarrefourSA mağazasından önünüze çıkan binlerce üründen istediklerinizi seçiyorsunuz.

Bu ürünler CarrefourSA mağazasında paketleniyor. Hepsijet ekibi adınıza paketlenen ürünleri mağazadan alıp, belirttiğiniz saat aralığında evinize teslim ediyor” dedi.

25 bin ürün

Marketlerinde günde 500 bin kişiye ulaştıklarını belirten CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu ise artık ürünlerini Hepsiburada sayesinde çok daha geniş kitlelere ulaştırabileceklerini söyledi.

Sanal markette ilk etapta 8 bin ürünün satılacağını belirten Kartallıoğlu, daha sonra bu sayıyı 25 bine çıkaracaklarını söyledi.

Kartallıoğlu, yaş sebze-meyveden sağlık-kozmetiğe, et-balık-tavuktan süte kadar tüm ürünlerin fiyatlarının mağazalarındaki ile aynı olacağını kaydetti.