Marketler sabah kaçta açılıyor ve marketler akşam kaça kadar açık olacak sorusu gündem oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge ile market çalışma saatleri de belli oldu. 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

Market çalışma saatleri ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri belli oldu. 17 Mayıs hafta içi sokağa çıkma yasağında A101, Migros, ŞOK marketler kaça kadar açık? Bugün bakkallar marketler açık mı, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Market çalışma saatleri, Kademeli normalleşmenin ilk günü itibariyle en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 17 Mayıs itibariyle normalleşme planı uygulamaları başlarken marketlerin çalışma saatlerinde yeni bir değişiklik yapılıp yapılmadığını merak eden vatandaşlar "Bugün 21 Mayıs 2021 marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" şeklindeki sorularına yanıt arıyor.

Genelge kapsamında A101, ŞOK, BİM, Migros gibi marketlerin çalışma saatleri şöyle;

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Kademeli normalleşme sürecinde marketlerin hafta içi çalışma saatleri belirtilmedi. Sokağa çıkma yasağının başlama saati olan 21:00'dan önce marketlerin kapanması öngörülüyor. Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 10.00- 17.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor. Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

21 MAYIS 2021 BAKKALLAR VE MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi- Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 21.00'dan önce kapatılması bekleniyor.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? A101, ŞOK, BİM, MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ! MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Market çalışma saatleri hafta içi vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer buluyor. Son olarak market çalışma saatlerinde salgın nedeniyle meydana gelen değişikliklerden ötürü vatandaşlar marketlerin açılış ve kapanış saatlerini sorgulamaya başladı. Yayınlanan genelge kapsamında günde binlerce ziyaretçisi olan A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri şöyle;

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

PAZARYERLERİ KURULMAYACAK

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır. Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

MARKETLER HAFTA SONU AÇIK

A 101, Şok, Bim gibi zincir marketler, hafta sonu ve hafta içi ayırt etmeksizin belli saatlerde açık kalabilecek.

MARKETLERDE ZORUNLU İHTİYAÇ DIŞINDAKİ ÜRÜNLER HAFTA SONU YASAK

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.

ONLINE MARKET VE YEMEK SİPARİŞİ 07.00-00.00 ARASI

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesine göre online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabilecek.

AÇILACAK DİĞER İŞLETMELER

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.



















