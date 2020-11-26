Markette doğum yapan anneden fotoğraflı kutlama

Sıradışı doğumlardan birini yapan Ashleigh Miller-Cross'un hamile olduğundan haberi yoktu. Ashleigh, gittiği süpermarkette ani bir şekilde doğum yaptı.

Genç anne 9 ay boyunca hamile olduğunun farkında bile değildi. Genç kadının marketin tuvaletinde doğum sancıları başladı. Malcolm Comeau adındaki market yöneticisi ve kadın bir müşteri ile birlikte Miller-Cross’a doğumu için yardım ettiler.

Comeau; “Kapıyı açtım, Ashleigh oradaydı ve bebeğin neredeyse yarısı çıkmıştı” dedi. Comeau; “Bana bebeğim oluyor diye bağırdı, ben de hemen 911’i aradım.” Neyse ki market medikal klinik hizmeti verecek donanıma sahipti.

Olaydan haberdar olan ünlü fotoğrafçı Jen Matchett anneye ulaşarak ücret talep etmeden, bebeğin doğduğu markette, alışveriş sepeti temalı fotoğraflarını çekme teklifinde bulundu. Doğum yaptıktan sonra iyileşir iyileşmez yeniden marketin yolunu tutan anne çocuğunu dünyaya getirdiği yerde fotoğraflayarak bu garip ama özel anın bir nevi kutlamasını gerçekleştirdi.





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