Marketten aldığı kaşar peynirin içinden çıkan şoke etti
İzmit'te yaşayan Ayşe Emer isimli kişi marketten aldığı kaşar peynirinin içinden lastik eldiven çıktığını iddia etti. Alo 174 Gıda Hattına şikayette bulunan Ayşe Emer'e firmadan da hata nedeniyle bir teklif yapıldı.
16 Mart 2021, Salı 15:47 Son Güncelleme:
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Serdar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Emer, geçen hafta cumartesi günü marketten kaşar peyniri satın aldı. Eve geldiğinde peyniri kesen Ayşe Emer, içerisinden çıkan lastik eldiveni görünce şoke oldu. Ürünün fotoğraflarını çekerek üretici firmanın şikayet hattına yazan Ayşe Emer'e, hatanın telafisi için gıda kolisi gönderilmesi teklif edildi. Firmanın teklifini kabul etmeyen Ayşe Emer, Alo 174 Gıda Hattı'na şikayette bulundu.
DHA
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