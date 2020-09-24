Marmara 4.2 büyüklüğünde deprem ile sallandı

Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi yakınlarında saat 16.38'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan şiddetli hissedildi.





Valilikten ilk açıklama

Bu akşam saatlerinde meydana gelen depremle ilgili valilikten de açıklama geldi. Açıklamada "Saat 16.38 Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir" denildi.

Uzman isimlerden ilk yorum

Prof. Dr. Süleyman Pampal: Bizi korkutmaz

Bizim depremlerimizin büyük çoğunluğu çok sığ depremler. O bakımdan sürpriz değil. Büyüklüğü yakın zamanda bu bölgede yine bu büyüklüklere yakın bir deprem olmuştu. Tekirdağ'a yakın bir bölge olduysa bizi o kadar da korkutmaz.

Prof. Dr. Okan Tüysüz: Korktuğumuz kol üzerinde değil

Geçtiğimiz aylarda da benzer bölgede 5.4'lük deprem olmuştu. Ona yakın görünüyor. Bu önemli bir deprem. Bir süre bekleyip gözlemlememiz gerekiyor acaba daha sonrası gelir mi gelmez mi diye... Şu dönemde olacak demek mümkün değil. Ancak birtakım olasıklıklardan bahsedebiliriz. 1999'dan sonra yüzde 65 olarak 30 yıl içinde olma olasılığı vardı. Şimdi 10 yıl içinde olma olasılığı var. Kuzey Amadolu fayının Marmara Denizi içinde çok kolları var. Bu 4 büyüklüğündeki deprem ana kolun biraz güneyinde. Bizim korktuğumuz kol üzerinde değil...

Şener Üşümezsoy: Stres yüklü bir fay değil

Silivri hattına doğru giden fay hattı üzerinde oldu. 1912’den beri yüzlerce olan depremlerden birisi. Bizim için tehlikeli Kumburgaz fayı 40 kilometre dediğimiz onun üzerinde olan bir hareket yok. İstanbullular için Kumburgaz fayı üzerinde olsaydı riskli görülebilirdi. Ama Tekirdağ Slivri taraflarında Ereğli açıklarında olan bu fay stres yüklü bir fay değil sürekli enerjisini boşaltan bir fay hattı. Bu fay devamlı hareket ettiği için sürekli 4 büyüklüğünde depremler yaratabiliyor.





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Ahmet Ercan: Bu büyük depremin alıştırması

Bu büyük depremin alıştırması. Daha önceki açıklamalarda depremin iki parçada kırılma ile oluşacağını belirtmiştim. Bunlardan biri İstanbul kolu ikincisi Tekirdağ koluydu. Deprem tam Tekirdağ kolunun merkezinde oldu. Deprem için beklediğimiz yer Marmara Ereğlisi. Bugünkü yer bize bundan sonra beklediğimiz 7-7.2’lik depremin nerede olacağını, hangi doğrultuda kırılacağını ve işleyişin doğu-batı olduğunu ve aynı zamanda sağ atımlı bir kırık olacağını net olarak gösterdi.

Marmara Ereğlisi’nin önünde sağ atımlı bir kırıkla boşalma olacağını ve bu depremin büyük olacağını söylemiştim. İstanbul kolunda ise 6.3 ile 6.7’lik depremin ise Küçükçekmece önlerinde olacağını belirtmiştik. Geçen gün Mürefte’de bir deprem oldu. O deprem ile bu deprem birbiri ile bağlantılı depremler. İkisi de aynı kırık üzerinde oluşuyor.





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Prof. Dr. Sinan Özeren (İTÜ Öğretim Üyesi): Artçı depremler olacak

Endişe verici deprem. Depremin olduğu yerden doğuya doğru gidin, Adalar'ın oradan geçen kısmı düşünün. 1766'dan beri büyük bir depremle kırılmamış. Kırık bir anda oluşmuyor, bir yerden başlayıp öbür tarafa ilerliyor. Bu taraftan kırılmaya başlayabilir. Kırık batıdan doğuya ilerlemeye başlarsa Adalar segmentinde kolay kırılabileceği. Depremin olduğu yer mühim...

Artçı depremler olacak. Önemli olan depremin olduğu yer. Bugünkü ve geçen seneki deprem Marmara'da kırılmayan segmentin ucunda oldu. En çok üzerinde durulması gereken bence bu.







