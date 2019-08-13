Balıkesir'in Marmara ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili soruşturma kapsamında bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Adası'nda dün öğleden sonra çıkan ve 10 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Evinin bahçesinden temizlediği otları yaktığı ve yangının bu nedenle çıktığı iddia edilen H.T, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Soruşturma kapsamında H.T'nin oğlu O.T. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Marmara Adası Mestanağa mevkisinde dün öğleden sonra çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramış, 3 ev ve jandarma lojmanları zarar görmüştü. Yaklaşık 60 evin tahliye edildiği yangında, 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş, hayvanlar telef olmuştu. Yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olan yangın, 10 saatte kontrol altına alınabilmişti.

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AA