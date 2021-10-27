Türkiye Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli! Hafta sonuna kadar...

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli! Hafta sonuna kadar...

Türkiye

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli! Hafta sonuna kadar...

Marmara Denizi'nde poyraz ulaşımda aksamalara neden oldu. Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da barınakta ağ tamiri yaptı. Marmara'da poyrazın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

27 Ekim 2021, Çarşamba 16:33 Son Güncelleme:
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Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz ulaşımda aksamalara neden oldu. Poyrazın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

Hızı zaman zaman saatte 45 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi. Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da barınakta ağ tamiri yaptı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, rüzgarın çok sert esmesi nedeniyle balıkçıların denize açılamayacağını, limanda ağ tamiri yapacağını söyledi.

POYRAZ HAFTA SONUNA KADAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Marmara'da poyrazın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.



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