Türkiye Marmara için fırtına uyarısı yapıldı

Marmara için fırtına uyarısı yapıldı

Türkiye

Marmara için fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı.

26 Eylül 2020, Cumartesi 13:16 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ) etkisini arttırması beklenen rüzgarın, gece saatlerine kadar güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 hamlesi 80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

DHA

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