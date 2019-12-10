Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Balıkesir'in Akçaköy ilçesinde saat 23:14’te 5 büyüklüğünde, 23:24'te Balıkesir merkezde 4.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Öte yandan AFAD 23:14'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Öte yandan deprem, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İzmir ve Tekirdağ’da da hissedildi.

Vali Yazısı: Hastanelerimize herhangi bir başvuru yok

Balıkesir'de art arda meydana gelen depremler nedeniyle panik yaşayan bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Depremin merkez üssü Balıkesir'de Valilik'ten tarafından kriz masası oluşturuldu. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, kriz merkezinde gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, "Şu ana kadar depremle ilgili hastanelerimize herhangi bir başvuru yok. Polis ve jandarmamıza da herhangi bir bildirim yapılmadı. Şu anda herhangi bir mağduriyet söz konusu değil. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Kızılay'dan açıklama

Kızılay resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'de meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler #TürkKızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası ilk fotoğraflar

Peş peşe meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Deprem sonrası korku vatandaşların yüzüne yansıdı.

Altıeylül Belediye Başkanı: Şu an için bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabaha kadar teyakkuz halinde olacaklarını belirtti.

Telefonla bilgi aldıklarını aktaran Avcı, "Şu an için bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok, gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Akçaköy ve Ayvacık mahallelerine yakın olduğu tahmin ediliyordu, oralarla da görüştük herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi geldi."

DHA- AA- İHA