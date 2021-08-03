Türkiye’nin en önemli gündemi günlerdir devam eden orman yangınları oldu. Yurdun dört bir yanından vatandaşlar, sık sık Muğla, Marmaris, Bodrum, Köyceğiz, Milas, Antalya, Manavgat, Uşak yangınları hakkında araştırma yapıyor. Alevlerle olan savaş aralıksız devam ederken, bölgede bulunan muhabirler yangınlarda son durumu saat saat haber merkezlerine iletiyor. İşte, 3 Ağustos Muğla, Marmaris, Bodrum, Köyceğiz, Milas, Antalya, Manavgat, Uşak yangınlarında son durum…

YANGINLARDA SON DURUM NE?

KÖYCEĞİZ

SAAT 14.00- İspanya'nın Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gönderdiği iki yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı. Yangın söndürme uçaklarının, ilk olarak su alacakları Köyceğiz Gölü'nün kuzeyindeki Yayla yakınlarına gitmesi, bu bölgedeki yangına müdahalenin ardından diğer bölgelere de geçmesi öngörülüyor.

DENİZLİ

SAAT 13.50- Denizli'nin Buldan ilçesinin kırsal Yayla Mahallesi yakınlarında saat 11.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler karadan müdahale ile 1,5 saatte söndürülürken 2 hektar ormanlık alan küle döndü.

ÇÖKERTME

SAAT 13.35- Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan, Bodrum'un Mazı Mahallesi ve Milas'ın Çökertme Mahallesi'ne de sıçrayan yangın, 4'üncü günde Türkevleri Mahallesi'ne ulaştı. Dağınık yerleşime sahip mahalledeki 3 bağ evi, kullanılamaz hale geldi. Ekipler, rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle farklı noktalarda yükselen alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. Günün ilk ışıklarıyla helikopterlerin çalışmaya başlamasıyla Çökertme'deki alevler, kontrol altına alındı.

SEYDİKEMER

SAAT 13.30- Muğla'nın Seydikemer ilçesinin Arifler Mahallesi’nde 2 gün önce çıkan ve kırsal Kabaağaç ve Dip Mahallesi’ne de sıçrayan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınırken, bu kez de Çökek Mahallesi’nden alevler yükseldi. Yangına, günün ilk ışıkları ile havadan ve karadan müdahale başladı.

KUMLUCA

SAAT 13.13- Kumluca ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi'nde de halk, tırmık, çapa, kürek ve su tankerleriyle mahalle girişinde ve yüksek noktalarda yangın nöbeti tutuyor. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki mahallede nöbete başlayan halk, olası orman yangınında ilk müdahaleyi yapıp büyümesini önlemeyi amaçlıyor. Muhtar Hayrettin Acar, "Manavgat'taki yangınlarda dolayı ciğerlerimiz yanıyor. Tüm çoluk çocuk, Erentepe'nin güzel insanları ile birlikte biz de yangın yaşamamak için Kumluca çukurunun yanmaması için 7/24 nöbet tutmaktayız. Manavgat yandı bizler de yanmayalım. Dağda taşta her yerde nöbet tutuyoruz" dedi.

GÜNDOĞMUŞ

SAAT 13.10- Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangınları devam ediyor. Senir Mahallesi'nde gece şiddeti artan yangında 30 ev kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle mahalle tahliye edildi. Çeşitli illerden yardıma gelen itfaiye ve orman işçileri, yangını söndürmeye çalışırken, yanan evlerde soğutma işlemi yaparak olası ikinci yangına karşı çalışma gerçekleştirdi. Ayrıca mahalle sakinleri ile jandarma ekipleri, mahalleye ormanlık alandan gelmeye devam eden yangını söndürmek için seferber oldu. Hem mahalleli hem jandarma, ellerine aldıkları yangın söndürme tüpleriyle alevlerin olduğunu noktaya giderek söndürmek için ellerinden geleni yaptı.

BULDAN

SAAT 13.03- Denizli'nin Buldan ilçesinde yangında hasar gören ormanlık alanda, soğutma çalışmaları devam ediyor.





UŞAK

SAAT 12.15- Uşak'a bağlı Sorkun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Çokkozlar mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor.

MANAVGAT

SAAT 11.15- Manavgat yangını ilçenin batısında Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahallelerinde sürüyor. Dün öğleden sonra Beydiğin ve Sırtköy mahallelerinde etkili olan yangın, akşam saatlerinde büyük bir ormanlık alanı yok ederek Kızıldağ Mahallesi'ne ulaştı. Dağlık ve etrafı tamamen ormanlık olan Kızıldağ Mahallesi'ndeki bütün evler tahliye edildi. Bölgede 4 milyon euroluk güneş enerji santralinin olduğu bölge de alevler içerisinde kaldı. Rüzgarın da etkisini sürdürdüğü yangın bölgesinde söndürme mücadelesi gece boyunca karadan devam etti.

RAFTİNG MERKEZİ DE TEHDİT ALTINDA

Manavgat'ta Kızıldağ Mahallesi'ndeki ormanlık alanları da yok eden yangın Çardak'a doğru ilerlerken, dünyaca ünlü rafting merkezi Beşkonak bölgesini de tehdit etmeye başladı. Beşkonak'taki Köprülü Kanyon'da bulunan rafting işletmecileri işletmelerini kapatıp, faaliyetlerini durdurarak tüm çalışanlarıyla birlikte yangının önünü kesebilmek için bölgeye geldi. Rafting çalışanları ellerinde kazma, kürek, elektrikli testere ve baltalarla yangının Taşağıl, Beşkonak bölgesine ilerlemesine engel olmak için Çardak ve Kızıldağ ile Beydiğin aralarındaki bölgelerde iş makinaları ve bölge halkının da tampon bölgeler oluşturduğu çalışmalara katıldı. Bölgedeki rafting işletmecilerinden Bekir Ünal, "İşletmelerimizi üç gündür kapattık. Yangın bölgesine hem su ve erzak hem fiziksel olarak yardımda bulunuyoruz. Şu anda tampon bölge oluşturuyoruz, yanımızdaki çalışan personelleler ile birlikte bölgede çalışıyoruz. Yangınla mücadeleye faydamız olsun. Sudan, Gine ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen arkadaşlarla yangına yardım ediyoruz" dedi.

SAAT 11.06- Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor. Çandır Köyü ile Yıldız ve Camili mahallerinin çevresinde etkili olan yangının bir an önce kontrol altına alınması için mücadele ediliyor.