Türkiye Marmaris'ten net mesaj: 1 ay içerisinde başlanacak

Marmaris'ten net mesaj: 1 ay içerisinde başlanacak

Türkiye

Marmaris'ten net mesaj: 1 ay içerisinde başlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barınma, gıda, temizlik malzemesi ve benzeri ihtiyaçlar için gereken her türlü tedbirin alındığını ve her türlü ikmal mekanizmasının oluşturulduğunu bildirdi.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 21:05 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları; 

Yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev yapmaktadır. Burada en büyük üzüntümü ifade etmek istiyorum. Yangında Şahin Akdemir kardeşimizi kaybetmiş olmamız en büyük üzüntümüzdür. Marmaris'teki yangınların birine çocuklar yol açtı, diğerlerinin sebepleri araştırılıyor. Milas'taki yangınla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştır. Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur.Karşılaştığımız her krizde olduğu gibi orman yangınları konusunda da istismarcı bir kesim harekete geçti. Akılalmaz yalanlar ortaya saçıldı. Türkiye, yangınların izlerini kısa sürede silecek. Hiçbir vatandaşın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Can kaybı dışındaki her kaybı telafi edecek güce sahibiz. Dayanışmaya en çok ihtiyacımız olduğu günlerde vatandaşlarımızı birliğe davet ediyorum. Zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecektir. Sağlık Bakanlığı 38 ambulans ve 175 personelle vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın ikisi dışında hepsi taburcu edilmiştir.

Bugün sabah itibarıyla orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettik. Mağdur olan vatandaşlarımızın yanındayız. 1 ay içerisinde evlerin inşasına başlanacak, kredi-vergi borçları ertelenecek, kira ve eşya yardımı yapılacak.

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