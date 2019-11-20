Mars Akrep burcunda hangi burcu nasıl etkileyecek?

Bir süredir hiç sevmediği Terazi burcunda dolaşarak hepimizi huzursuz eden Mars, bugün itibarıyla çok sevdiği Akrep burcuna giriyor ve bol bol enerji dağıtmaya başlıyor. Önümüzdeki günlerde libidomuz gözle görünür bir şekilde artacak ve kendimizi daha enerjik ve motive hissedeceğiz. Kıssadan hisse güçleniyoruz! Harekete geçiyoruz! Terazideki Mars'ın verdiği o miskinliği üzerimizden atıyoruz. Peki bu yeni görünümün hiç mi negatif tarafı yok? Maalesef var. Bu dönemde aşırı hırs yapmamaya, gereksiz kıskançlıklar krizlerine girmemeye dikkat edin.





Koç

Enerjinizi finansal konular, krediler, borçlar, ödemeler, ortaklaşa kazançlarla ilgili konulara yönlendiriyorsunuz. Bu transitten karlı çıkacağınız kesin. Eğer böyle bir planınız yoksa bile, ekstra para kazanmak için yeni yollar aramaya başlayın. Bununla beraber, 3 Ocak'a kadar duygusal anlamda zorluklar yaşayabilirsiniz ama problemler tereyağından kıl çeker gibi çözülecek. Libidonuz da artıyor.

Boğa

Enerjinizi ilişkiler, ortaklıklar ile ilgili konulara yönlendiriyorsunuz. Zaman zaman bazı krizler yaşasanız bile günün sonunda karlı taraf siz olacaksınız. Ortaklık teklifleri alabilir, ilişkilerinizde yeni bir dönemi başlatabilirsiniz. Bu süreçte eşinizle, sevgilinizle dalaşmasanız iyi olur :)





İkizler

Enerjinizi günlük hayatınızı düzene sokmak, ertelediğiniz işleri bir an önce yapmak için harekete geçmek üzerine harcayacaksınız. "Yapılacaklar listesi" hazırlamanın tam zamanı! Bununla beraber fazla kilolarından şikayetçi olan İkizler burçları, 3 Ocak'a kadar diyete başlayabilirler. Hatta spora dönebilir; yeni beslenme şekilleri deneyebilirler. Her zamankinden daha rahat kilo verebilirsiniz. Ofiste de işleriniz hızlıca çözülecek.





Yengeç

Aşk bekleyen yengeç burçlarına müjde! Mars'ın yeni transiti özel hayatınızı renklendiriyor. Biraz risk alın. Hoşlandığınız kişiye ufak sürprizler hazırlayın, flörtün inceliklerine odaklanın. Özellikle cinsel anlamda çok güçlü ilişkiler kurabileceğiniz bu dönemde, evli yengeçler çocuk sahibi olmak için uygun koşullar yaratabilir.





Aslan

Enerjinizi ev, yuva, aile, yerleşim konularına odaklıyorsunuz. Bir süredir ev arayan, yatırım yapmak veya taşınmak isteyen Aslan burçları bu dönemde içine sinen bir daire mutlaka bulacaktır. Gözünüz kulağınız açık olsun. Bununla beraber, evinizde tamirat işleri varsa, kolları sıvamanın tam zamanı!

Başak

Enerjinizi yakın çevrenize yönlendiriyorsunuz. Bir süredir iletişiminizin koptuğu akrabalar, kuzenler, komşular birer birer hayatınıza tekrar dahil olabilir. Bununla beraber satış pazarlama alanında çalışan Başak burçları için de bu dönem son derece uygun koşullar yaratacak. Başarı bir adım ötede! İnternet ile ilgilenen, bir web sitesi veya blog, YouTube kanalı açmak isteyen Başak burçları da 3 Ocak'a kadar olan dönemi iyi değerlendirmeli. Web sitenizi ve internetle ilgili projelerinizi büyütebilirsiniz.





Terazi

Enerjinizi kazançlar, para, finansal konulara yönlendiriyorsunuz. 3 Ocak'a kadar paranızı arttırmanın yollarını düşünün. Tuttuğunuzun altın olduğu bir dönemdesiniz. Kendinize güveniniz artıyor.





Akrep

Enerjinizi tamamen hayat amaçlarınıza yönlendiriyorsunuz. Neye yeteneklisiniz? Hangi konular sizi motive ediyor? Bunları düşünün ve hatta bir yere not alın. Artık uyanma zamanı! Harekete geçme, hızlanma, planları hayata geçirme zamanı! Çok verimli bir döneme giriyorsunuz.





Yay

Enerjinizi ruhsal konular, bilinç altı, sağlığınız, kontrolünüz dışında gelişen olaylara yönlendiriyorsunuz. Evet; kabul etmek lazım. Yaylar için biraz zor bir dönem. Arkanızdan iş çeviren kişilerle yüz yüze gelebilir, gizli düşmanlıklar besleyen kişilerle konuşmak, hesaplaşmak durumunda kalabilirsiniz. Mars'ın çok kuvvetli olduğunu ve gücün sizden yana olduğunu aklınızın bir köşesine yazın. Ve en önemlisi; 3 Ocak'a kadar hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınıza ekstra dikkat edin. Kendinizi depresif hissetmeniz, uyku düzeninizin bozulması mümkün. Meditasyon, yoga gibi disiplinlerden yardım alabilirsiniz.





Oğlak

Sosyalleşme zamanı! Bu dönemde bol bol dışarı çıkın, plan yapın, arkadaşlarınızla buluşun. Ortamlarınız hareketleniyor, yeni insanlarla tanışma dönemine girdiniz. Dostlarınızdan gelen teklif ve nasihatlari dikkate alın, en azından bir düşünün. Kafanızı açacak bazı konularda iyi fikirler gelebilir. Ancak Mars'ın enerjik ve savaşçı yapısını aklınızda tutun ve kimseyle laf dalaşına girmemeye özen gösterin.





Kova

İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda girişim yapma zamanı! Var mı bir planınız? Neye başlamak, kiminle görüşme yapmak, kime kendinizi kanıtlamak ve göstermek istiyorsunuz? Bulun ve harekete geçin. Bu dönem kariyerinizde hızla yol alabilirsiniz. Güçlü ve iddialısınız. İstediğiniz işi alabilir, yöneticilerinizden takdir görebilirsiniz. Mars'ın enerjik ve savaşçı yapısını üstlerinizle tartışarak harcamak istemezsiniz herhalde? Buna dikkat!





Balık

Yurt dışıyla ilgili işleriniz mi var? Akademik kariyer mi yapmak istiyorsunuz? Harekete geçmenin tam zamanı. Bu dönemde yurt dışı ile ilgili işler, yabancılar, akademik eğitim, yolculuklar, ithalat ve ihracatla ilgili konular, din, felsefe ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Seyahat sitelerini inceleyin, kendinize bir tur bulun ve hemen rezervasyon yaptırın! Çok eğleneceğiniz kesin.



