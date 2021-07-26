Başak burcunun anahtar kelimelerinin başında sağlık, kusursuz görünüm, hijyen, titizlik, detaycılık ve çalışkanlık gelir. Dolayısıyla 15 Eylül’e kadar sürecek olan Mars’ın Başak burcu seyahati sırasında sağlıklı görünmek için daha çok çaba harcayacağız ve bu uğurda enerjimiz yüksek olacak.

Bu dönem düzenli yapılacak olan fiziksel aktivitelere başlamak için ideal! Kilo vermek, kilo kontrolü yapmak, daha sağlıklı beslenme düzenine geçmek için doğru zamandayız.

Hem yaşam alanımızı hem de beden-zihin-ruh üçlüsünü temizlemek için harekete geçmeliyiz. Temiz ortamlarda bulunmak bizi her zamankinden daha çok rahatlatacak. Toksinlerden, toksik düşüncelerden arınmak bizi hızla gençleştirecek.

Mars, Koç ve Akrep burçlarının yöneticisidir. Medikal astrolojide Koç, kafa ve yüz bölgesini; Akrep cinsel organları yönetir. Yüz için derinlemesine temizleyici peelingler & maskeler, kafa derisini arındıran peeling uygulamaları, özel bölge hijyeni için intim ürünlere olan ilgimiz artabilir.

Uyku Düzenine Dikkat!

Mars Başak’ta huzursuz hissetmemize de neden olabilir. Çok çalışkan ve aşırı mükemmeliyetçi Başak, her şeyin kusursuz olmadığını gördükçe huzursuzlanır. Bu stres uykusuzluğa neden olur. Uykusuzluk ise yaşlanmayı hızlandırır. Özellikle gece saat 23.30–04.00 arası yüksek oranda salgılanan uyku hormonu Melatonin, bir numaralı antiaging bakımdır aslında. Hücreleri onarır, yeniler, tazeler. İyi bir uyku çekmiş kişinin cildi ışıldar, daha dengeli ve ideal bir görünüme sahip olur. Uykusuzluk ise tam tersine cildi donuklaştırır, kusurları belirginleştirir. Uykusuzken cilt makyaj tutmaz, uygulanan bakım ürünlerinin emilimi çok azalır. Bu dönem düzenli uyku için zemin hazırlamak çok önemli. Akşam hafif yemek, erken saatte yemeği sonlandırmak, kafein, sigara ve alkol tüketimini minimumda tutmak, özellikle geç saatlerde bunları tüketmemek, serin ve havalanmış bir odada karanlıkta uyumak, cep telefonu, bilgisayar ve TV ekranları ile erken saatte vedalaşmak daha rahat ve düzenli uyumamızı sağlar. Düzenli egzersiz yapmanın da uykuya faydası bulunmaktadır.

Eleştirme, Üret!

Başak burcu eleştireldir. Çevresini mükemmelleştirmek için hataları söyler, eleştirilerini yapar, bazen bunları karşı tarafı hiç düşünmeden ağır şekilde de dile getirebilir. Ateş elementi olan Mars ile eleştirinin dozu daha da kaçabilir. Başkalarını düzeltmeye kalkmak yerine bu enerjiyi üretkenliğimizi arttırmak için kullanmak çok faydalı olacaktır.

Doğada Vakit Geçir!

Toprak elementi olan Başak burcu, huzuru doğada bulabilir. Mars’ın yorucu dürtüsel ateş enerjisini doğal ortamlarda rahatça topraklayabilir. Açık havada yürüyüş yapmak, doğada yapılacak her tür egzersiz, toprakla temas, hayvanlarla vakit geçirmek huzursuzluğu alacak, enerjiyi yapıcı konulara yönlendirmeyi kolaylaştıracaktır.

Sağlıklı günlere!

Sevgilerimle

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.