Mars helikopteri Ingenuity, Kızıl Gezegen’de 4. uçuşunu yapamadı

Ingenuity’nin 29 Nisan günü TSİ 17.12'de bugüne kadarki en büyük ve zorlu test uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyordu. Ancak işler pek beklendiği gibi gitmedi ve 1,8 kilogram ağırlığındaki helikopter havalanamadı.

NASA, konuyla ilgili "Mars helikopterinin dördüncü iddialı uçuşunda havalanmayı başaramadı. Ekibimiz şu anda verileri inceliyor ve en yakın zamanda tekrar denemeye çalışacak" dedi. Bunun ardından NASA, helikopterdeki problemleri çözmek için yoğun bir çalışma sürecine girdi.

Ingenuity'nin dördüncü uçuş denemesinde yaklaşık 266 metrelik yol alması ve saatte 13 kilometre hıza ulaşması bekleniyordu. NASA, Ingenuity denemelerinde her seferinde daha uzaklara gitmeye ve daha yüksek hızlara ulaşmaya hedefliyor. Ingenuity ikinci denemesinde 4,3 metre, üçüncü denemesinde ise 100 metre hareket etmişti.