Bilim & Teknoloji Marshall'dan 80 saat bataryası bitmeyen kablosuz kulaklık: Major IV

Marshall'dan 80 saat bataryası bitmeyen kablosuz kulaklık: Major IV

Bilim & Teknoloji

Marshall'dan 80 saat bataryası bitmeyen kablosuz kulaklık: Major IV

Marshall, uygun fiyata sahip ve tek şarj ile 80 saate kadar kullanılabilen kablosuz kulaklık modeli Major IV’yi duyurdu.

02 Ekim 2020, Cuma 15:44 Son Güncelleme:
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Marshall Major IV biraz daha dörtgen bir görünüme sahip. Bu sayede ses daha iyi iletiliyor. Katlanabilen parçaların dış kısmında ise Marshall logoları yer alıyor.

Marshall Major IV kablosuz kulaklık modelinde 40mm dinamik sürücüler kullanılıyor. Bu sayede etkileyici ses frekansları elde edilebiliyor. Dış kısımda yer alan joystick ile ses açma-kapama veya çağrı cevaplama gibi işlemler yapılabiliyor.

Kulaklık, tek şarj ile 80 saate kadar kullanabiliyor. Major III modelinde bu rakam 37 saate kadardı. Kulaklıkta hem kablolu hem de kablosuz olarak hızlı şarj desteği de mevcut.

Marshall Major IV yurt dışı fiyatı 150 dolar.

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