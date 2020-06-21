Bilim & Teknoloji Mars’ta koloni kurmak için en az 110 kişi gerekiyor

Mars’ta koloni kurmak için en az 110 kişi gerekiyor

Bilim & Teknoloji

Mars’ta koloni kurmak için en az 110 kişi gerekiyor

Mars'ta koloni kurmak için en az kaç kişi gerekiyor? Bu soruya yanıtı Bordeaux Ulusal Politeknik Enstitüsü'nden Jean-Marc Salotti tarafından yayımlanan makalede verildi.

21 Haziran 2020, Pazar 17:28 Son Güncelleme:
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Jean-Marc Salotti tarafından kaleme alınan makaleye göre Mars'ta kendi kendine yetebilen bir uygarlık kurulabilmesi için en az 110 insanın Dünya'dan Mars'a gönderilmesi gerekiyor. Araştırmada temel olarak evrenin başka bir yerinde yaşam alanı oluşturmak için gerekli insan sayısı ve ne kadar kaynağa ihtiyaç olduğunu ortaya koymayı hedefliyor. Çeşitli matematik modellemeleri ile yapılan araştırmada Dünya dışında bir gezegende yaşam ortamı kurmak için en az kaç kişi olduğu hesaplanıyor.

En az 110 insanın olması gerektiğinin ifade edildiği çalışmada daha fazla insan üzerinden yapılacak yeni hesaplamalara göre bu sayının değişebileceği vurgulanıyor. Salotti makalesinde bu durumu insanların başka bir gezegene yerleşmedeki başarısı ile bağlantını olduğunu ifade ediyor. Bu başarının ise insanlar arasındaki ilişki ve yeni bir gezegende birlikte çalışarak doğru kaynakları zaman ile uyumlu kullanma ile geleceği söyleniyor.

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