Mars’ta yaşamın izi bu çukurda

Mars'ta ilk kez 2011 yılında keşfedilen bir çukurun yüksek çözünürlüklü fotoğrafı yanardağa çok benzemesi nedeniyle Mars’ta hayat olduğu tartışmalarını beraberinde getirdi. Bilim insanları, 35 metre olduğu tahmin edilen çukurun içinde 20 metrelik bir yeraltı mağarası bulunduğunu tahmin ediyor. Söz konusu yeraltı mağarası, Mars’ta yaşam iddialarını güçlendiriyor. Bilim insanları, gelecekte insanların Mars’ta yaşam alanı kurmaları için uygun bir lokasyon olduğunu söylüyor.





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