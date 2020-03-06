Bilim & Teknoloji Mars’ta yaşamın izi bu çukurda

Mars’ta yaşamın izi bu çukurda

Bilim & Teknoloji

Mars’ta yaşamın izi bu çukurda

NASA’nın sitesinde yayınladığı yeni Mars fotoğrafı büyük tartışmalara neden oldu.

06 Mart 2020, Cuma 07:53 Son Güncelleme:
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Mars'ta ilk kez 2011 yılında keşfedilen bir çukurun yüksek çözünürlüklü fotoğrafı yanardağa çok benzemesi nedeniyle Mars’ta hayat olduğu tartışmalarını beraberinde getirdi. Bilim insanları, 35 metre olduğu tahmin edilen çukurun içinde 20 metrelik bir yeraltı mağarası bulunduğunu tahmin ediyor. Söz konusu yeraltı mağarası, Mars’ta yaşam iddialarını güçlendiriyor. Bilim insanları, gelecekte insanların Mars’ta yaşam alanı kurmaları için uygun bir lokasyon olduğunu söylüyor.


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