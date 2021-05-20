Dünya Mars'tan ilk fotoğraflar! Çin uzay aracı gönderdi

Mars'tan ilk fotoğraflar! Çin uzay aracı gönderdi

Dünya

Mars'tan ilk fotoğraflar! Çin uzay aracı gönderdi

Mars'ın kuzeyindeki Utopia Planitia bölgesine 15 Mayıs'ta başarılı şekilde iniş yapan Çin uzay aracaı Zhurong fotoğrafları paylaştı.

20 Mayıs 2021, Perşembe 10:34 Son Güncelleme:
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Çin Ulusal Uzay Yönetiminden (CNSA), Zhurong'un Mars'tan geçtiği fotoğrafları internet sitesinden paylaştı.

Zhurong, 15 Mayıs'ta Mars'ın kuzeyindeki Utopia Planitia bölgesine başarılı şekilde iniş yapmıştı. ABD ve Rusya'nın ardından Çin, Mars'a uzay aracı yollayan üçüncü ülke oldu.

Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan gezgin, temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.



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