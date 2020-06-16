Martı’nın yeni hedefi Formula-E!

İstanbul içerisinde elektrikli scooter paylaşım girişimi olarak bilinen Martı, İstanbul’daki başarısının ardından geçtiğimiz aylarda Ankara’da ve İzmir'de de hizmet vermeye başlamıştı. Şehir genelinde binlerce Martı imzalı elektrikli scooter ile sosyal mesafenin korunamayacağı toplu taşıma araçlarına alternatif bir deneyim sunan girişim, bu kez gözünü Formula E’ye dikti.

Gün içerisinde resmi Instagram hesabından bir paylaşım yapan Martı Türkiye ekibi, Martı imzalı bir yarış arabasının model çiziminin yer aldığı görseli “Martı Formula E Racing Team mi geliyor?” notuyla paylaştı. Yapılan bu paylaşım, sosyal medyada da konuşuldu