Kallos, geçen hafta paylaştığı tweette Kaptan Amerika kostümü giydiği fotoğraflarını paylaşmış ve daha sonra "Kaptan Amerika, Hydra, ajanlar, Loki, Ultron ve Thanos ile savaşmakta meşguldü. Ben (Kallos) de her gün New York'lular için savaşıyor. Gerçek Kaptan Amerika'nın süper güçleri varken, Ben'in gücü ise sizlerden geliyor" ifadelerini kullanmıştı. ​Ancak Kallos'un Marvel karakterlerine atıf yapmasına karşılık Marvel Sinematik Evreni Baş Danışman Yardımcısı Eli Bard'dan sert bir mektup geldi.





Sputnik'te yer alan habere göre, Bard mektupta Kallos'tan siyasi kampanyalarında 'Kaptan Amerika olmaktan vazgeçmesini' istedi, Marvel karakterlerinin ve kostümlerinin siyasi kampanyalara alet edilmesini istemediğini yazdı.









Kaptan Amerika filminde 1. Dünya Savaşı yıllarında savaşa katılmak isteyen, ancak çok güçsüz olduğu için sürekli reddedilen Steve Rogers adlı genç anlatılıyor. Rogers, ABD’nin süper asker yaratma programına gönüllü olarak katılıyor ve deneyin üzerinde yapılmasına izin veriyor. Bu deneyden çok daha güçlü biri olarak çıkınca artık Kaptan Amerika oluyor. Bundan sonra kötü Red Skull ile savaşıyor ve ülkesine yardım ediyor.



