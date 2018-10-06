Masaj salonuna baskından camdan atlayarak kaçtı Bir akrobatlığınız eksikti! Ankara'da polis ekiplerinin fuhuş yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlediği masaj salonunda çalışan bir kadın ve müşterisi, binanın 2'nci katından aşağı atlayarak kaçtı.